Арестованную квартиру Януковича в Киеве сдали в аренду

Арестованную элитную квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича в Киеве сдали в аренду, заявил Владимир Сидоренко — руководитель фирмы "СВМ Консалтинг", которая является компанией-управляющим этой недвижимостью.

Ранее Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало временному управляющему арестованную 240-метровую квартиру бывшего президента Украины на Оболонской набережной в Киеве.

"Квартиру сдали в аренду физическому лицу — гражданину Украины", — заявил Сидоренко украинскому интернет-изданию theBabel.

Он не стал называть стоимость, за какую сдали квартиру в аренду, но отметил, что она рыночная.

В 2015 году в рамках уголовного дела в отношении Януковича и его окружения был наложен арест на резиденцию Межигорье и другие активы. Затем имущество было передано Агентству по розыску и менеджменту активов.