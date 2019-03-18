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Арестованную квартиру Януковича в Киеве сдали в аренду 

РИА Недвижимость 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Арестованную элитную квартиру бывшего президента Украины Виктора Януковича в Киеве сдали в аренду, заявил Владимир Сидоренко — руководитель фирмы "СВМ Консалтинг", которая является компанией-управляющим этой недвижимостью.
Ранее Украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало временному управляющему арестованную 240-метровую квартиру бывшего президента Украины на Оболонской набережной в Киеве.
"Квартиру сдали в аренду физическому лицу — гражданину Украины", — заявил Сидоренко украинскому интернет-изданию theBabel.
Он не стал называть стоимость, за какую сдали квартиру в аренду, но отметил, что она рыночная.
В 2015 году в рамках уголовного дела в отношении Януковича и его окружения был наложен арест на резиденцию Межигорье и другие активы. Затем имущество было передано Агентству по розыску и менеджменту активов.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. После госпереворота новые власти завели ряд уголовных дел против бывших чиновников.
РИА Недвижимость: последние новости
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Верховная Рада
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