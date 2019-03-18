Вышинский этапирован из Херсона в Киев

«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня», — цитирует защитника РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Вышинский находится в Лукьяновском СИЗО украинской столицы.

Доманский охарактеризовал условия журналиста как «ужаснейшие». Так, он рассказал, что в камере нет света, матрасов.

Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Вышинского на его арест состоится 20 марта.