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Вышинский этапирован из Херсона в Киев 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня», — цитирует защитника РИА Новости.
По его словам, в настоящее время Вышинский находится в Лукьяновском СИЗО украинской столицы.
Доманский охарактеризовал условия журналиста как «ужаснейшие». Так, он рассказал, что в камере нет света, матрасов.
Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Вышинского на его арест состоится 20 марта.
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В мире , Украина , Андрей Доманский , ФСИН , РИА Новости , Херсон
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