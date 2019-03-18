Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
«Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня», — цитирует защитника РИА Новости.
По его словам, в настоящее время Вышинский находится в Лукьяновском СИЗО украинской столицы.
Доманский охарактеризовал условия журналиста как «ужаснейшие». Так, он рассказал, что в камере нет света, матрасов.
Заседание Верховного суда Украины по рассмотрению апелляции защиты Вышинского на его арест состоится 20 марта.