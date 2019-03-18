Против России ввели новые санкции

К санкциям против России присоединилась Австралия

Австралия ввела санкции в отношении россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится заявлении австралийского министра иностранных дел Мэрис Пэйн.

Ограничительные меры коснулись семи граждан России «за их роль в перехвате и захвате украинских военно-морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив». Санкции касаются финансовых вопросов и запрета на въезд в страну. Австралия также призвала Москву освободить задержанных украинских моряков.

Пэйн добавила, что Канберра не признает аннексию Крыма и отделение от Украины частей Донецкой и Луганской областей. В этой связи Австралия также ввела адресные санкции в отношении трех лидеров неподконтрольных Киеву территорий.

15 марта санкции в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе ввел Евросоюз , а также США и Канада. В Оттаве, в частности, подчеркнули, что стороны координировали ограничительные меры, и это «подчеркивает сплоченность партнеров по обе стороны Атлантики против российской агрессии».

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».