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Более 700 иностранных студентов пропали в Японии 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
В Японии бесследно пропали около 700 иностранных студентов Токийского университета работников социального обеспечения. Об этом сообщает агентство «Киодо». Администрация вуза потеряла с ними контакты с апреля 2018 года.
Исчезнувшие иностранцы уже год не вносили плату за обучение. Сейчас ими заинтересовалась полиция, поскольку эти люди теряют право на пребывание в Японии по студенческим визам. В 2016 и 2017 годах из того же университета бесследно пропали также более 700 иностранных студентов. Все они прибыли в страну из Китая, Вьетнама и Непала.
Токийский университет работников соцобеспечения известен тем, что на льготных условиях предоставляет учебные места гражданам развивающихся стран. Полиция полагает, что некоторые из них используют эту систему, чтобы просто переехать в Японию на заработки.
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В мире , Азия , Япония
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