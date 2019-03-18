Более 700 иностранных студентов пропали в Японии

Японии бесследно пропали около 700 иностранных студентов Токийского университета работников социального обеспечения. Об этом сообщает агентство «Киодо». Администрация вуза потеряла с ними контакты с апреля 2018 года.

Исчезнувшие иностранцы уже год не вносили плату за обучение. Сейчас ими заинтересовалась полиция, поскольку эти люди теряют право на пребывание в Японии по студенческим визам. В 2016 и 2017 годах из того же университета бесследно пропали также более 700 иностранных студентов. Все они прибыли в страну из Китая, Вьетнама и Непала.

Токийский университет работников соцобеспечения известен тем, что на льготных условиях предоставляет учебные места гражданам развивающихся стран. Полиция полагает, что некоторые из них используют эту систему, чтобы просто переехать в Японию на заработки.