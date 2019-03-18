СМИ: один индийский военный погиб и трое пострадали при обстреле со стороны Пакистана

По меньшей мере один индийский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Пакистана и обстрела штата Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом в понедельник сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на военные источники.

По данным издания, армия Пакистана из стрелкового оружия и минометов обстреляла в понедельник около 05:30 по местному времени (03:00 мск) сектор Сандербани в округе Раджаури. Индийские военные ответили огнем. Перестрелка продолжалась два часа. В воскресенье пакистанские военные также обстреливали индийскую территорию.

В настоящее время между Индией и Пакистаном сохраняется напряженность из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. В результате нападения погибли более 40 человек.