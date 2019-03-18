Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина фактически признала Крым российской территорией 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Украинские чиновники, подписав соглашение о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, фактически признали, что Крым принадлежит России, сообщает портал «ПолитНавигатор», ссылаясь на слова бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина в эфире телеканала «1+1».
По его словам, подписав документ, Украина признала сотрудничество с Россией, чем не преминут воспользоваться дипломаты на любом международном совещании.
«Видите, кто подписал? А теперь ищите, есть ли там слово Крым, есть там слово война, есть там слово агрессия? Нет? На Азове все в порядке? Вы знаете, у западного мира есть такая странная для нас черта — они верят юридическим документам», — заявил Бабин.
Эксперт уверяет, что теперь у Украины могут начаться серьёзные проблемы в общении с «западными партнёрами».
Глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко заявил, что Украина признала российский статус Крыма, отказавшись от претензий на суда, национализированные Россией в 2014 году.
«Они тупо нацепили пиратским способом российский флаг, и теперь это российские судна, с которыми в Государственном рыбном агентстве Украины соглашаются», — отметил Ярченко.
По его словам, таким образом, Государственное рыбное агентство «признаёт аннексию Крыма», соглашается с этим и продолжает сотрудничать с российскими властями.
Комментарии50
В мире , Видео , Республика Крым
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
Пока вы спали: Конец ДРСМД грозит «случайной» войной
Общество
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
Бородину обвинили в неуважении к памяти Началовой
Шоу-бизнес
«Хе***о выросли»: Макаревич опять разочаровался в россиянах
Шоу-бизнес Общество
Очевидцы сообщили о ЧП на станции метро в Москве
Новости Москвы Происшествия
Блондинка демонстративно оплевала храм
Общество Происшествия
Аксенов назвал экспромтом решение о воссоединении Крыма
Политика
Крушение самолета снял пассажир
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение