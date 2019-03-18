Украина фактически признала Крым российской территорией

Украинские чиновники, подписав соглашение о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море, фактически признали, что Крым принадлежит России сообщает портал «ПолитНавигатор», ссылаясь на слова бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина в эфире телеканала «1+1».

По его словам, подписав документ, Украина признала сотрудничество с Россией, чем не преминут воспользоваться дипломаты на любом международном совещании.

«Видите, кто подписал? А теперь ищите, есть ли там слово Крым, есть там слово война, есть там слово агрессия? Нет? На Азове все в порядке? Вы знаете, у западного мира есть такая странная для нас черта — они верят юридическим документам», — заявил Бабин.

Эксперт уверяет, что теперь у Украины могут начаться серьёзные проблемы в общении с «западными партнёрами».

Глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко заявил, что Украина признала российский статус Крыма, отказавшись от претензий на суда, национализированные Россией в 2014 году.

«Они тупо нацепили пиратским способом российский флаг, и теперь это российские судна, с которыми в Государственном рыбном агентстве Украины соглашаются», — отметил Ярченко.

По его словам, таким образом, Государственное рыбное агентство «признаёт аннексию Крыма», соглашается с этим и продолжает сотрудничать с российскими властями.