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США опровергли планы остаться в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hussein Malla / AP
Информация о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу американских солдат не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.
По его словам, подобные данные газеты The Wall Street Journal неверны.
«В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск», — подчеркнул Данфорд.
Ранее газета написала, что Пентагон намерен сохранить в Сирии контингент в тысячу человек из-за затянувшихся переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. Отмечалось, что администрация США продолжит работать по этому вопросу с Турцией, а также европейскими союзниками и курдскими формированиями.
15 марта в США заявили, что на сирийской территории осталось несколько сотен джихадистов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). При этом отмечалось, что приверженцев ИГ в Сирии и Ираке насчитывается около 15-20 тысяч человек.
В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.
Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.
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В мире , Армия , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Исламское государство , Администрация США , Wall Street Journal , Сирия , США
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