США опровергли планы остаться в Сирии

Информация о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу американских солдат не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.

«В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск», — подчеркнул Данфорд.

Ранее газета написала, что Пентагон намерен сохранить в Сирии контингент в тысячу человек из-за затянувшихся переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. Отмечалось, что администрация США продолжит работать по этому вопросу с Турцией, а также европейскими союзниками и курдскими формированиями.

15 марта в США заявили, что на сирийской территории осталось несколько сотен джихадистов «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России). При этом отмечалось, что приверженцев ИГ в Сирии и Ираке насчитывается около 15-20 тысяч человек.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.