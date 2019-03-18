Мадуро запретил врачам помогать пациентам перед выборами

Один из направленных в Венесуэлу кубинских врачей Янсьер Ариас заявил, что власти Венесуэлы принуждали их использовать медицинскую помощь как инструмент давление перед выборами, сообщает The New York Times

По словам Ариаса, к нему в клинику пришел 65-летний пациент с сердечной недостаточностью, который срочно нуждался в кислороде.

Он заявил, что находившиеся в клинике военные запретили ему помочь мужчине, заявив, что врачи смогут раздать пациентам кислород "ближе к выборам".

Ариас добавил, что подобные манипуляции нарушают констититуцию.