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Данные с черных ящиков выявили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Предварительный отчет о крушении Boeing 737 MAX 8 выпустят в течение 30 дней.
Анализ данных, полученных с «черных ящиков» двух разбившихся лайнеров Boeing 737 — в Эфиопии и Индонезии — подтверждает сходство двух авиакатастроф. Об этом заявил эфиопский министр транспорта Дагмавит Могес.
По его данным, полученная информация демонстрирует «отчетливые сходства» между двумя трагедиями. Тем не менее, предварительный отчет о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии появится в течение 30 дней, сообщает AFP.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. В результате трагедии погибли 157 человек.
Ранее, в октябре 2018 года, лайнер той же модели потерпел крушение в Индонезии.
Многие компании отказались от эксплуатации данной модели Boeing до разъяснения причин катастрофы.
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