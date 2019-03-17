Дамаск в жёсткой форме обратился к Западу

Дамаску не нужна материальная помощь от Запада, но Сирия требует компенсировать ущерб от вооружённого вторжения в Ракку и Дейр-эз-Зор международной коалиции во главе с США . САР считает действия союзников Белого дома «военными преступлениями».

Авианалёты Соединённых Штатов погубили мирных жителей, разрушили экономическую инфраструктуру страны. Внешняя политика Вашингтона станет «пятном позора» для «фальшивой западной демократии», передаёт SANA

Дамаск также обвинил Белый дом в поддержке террористических организаций на Ближнем Востоке.

«Эти бандформирования, которым оказывалась финансовая и военная помощь, стали орудием агрессивного заговора с целью развязывания кровопролития и истощения Сирии и других государства региона», — говорится в сообщении.

Ранее News.ru сообщал, что жертвами удара, который был нанесён 17 марта 2019 года авиацией международной коалиции, возглавляемой США, стали 10 мирных жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор.