Турция готова к прекращению переговоров о вступлении в ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье в Измире прокомментировал инициативу Европаламента о прекращении переговоров о членстве Турции в ЕС . Эрдоган заявил, что Анкара готова к такому развитию событий и её интересы не пострадают, пишет РИА Новости

"Принимайте решение! Хотя лично я полагаю, что в Евросоюзе не смогут пойти на этот шаг", — сказал турецкий президент.

На этой неделе более половины депутатов Европарламента проголосовали за заморозку переговоров с Турцией.

Турция и ЕС договариваются с 1963 года, хотя активная часть диалога началась только в 2005 году. Негативное влияние на ход переговоров оказала критика ЕС внутренней политики Турции после подавления вооруженного мятежа.