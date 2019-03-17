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Турция готова к прекращению переговоров о вступлении в ЕС 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье в Измире прокомментировал инициативу Европаламента о прекращении переговоров о членстве Турции в ЕС. Эрдоган заявил, что Анкара готова к такому развитию событий и её интересы не пострадают, пишет РИА Новости.
"Принимайте решение! Хотя лично я полагаю, что в Евросоюзе не смогут пойти на этот шаг", — сказал турецкий президент.
Эрдоган назвал решение евродепутатов основанным на доводах "террористического течения Фетхуллаха Гюлена" и активистов Рабочей партии Курдистана.
На этой неделе более половины депутатов Европарламента проголосовали за заморозку переговоров с Турцией.
Турция и ЕС договариваются с 1963 года, хотя активная часть диалога началась только в 2005 году. Негативное влияние на ход переговоров оказала критика ЕС внутренней политики Турции после подавления вооруженного мятежа.
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В мире , Ближний Восток , Фетхуллах Гюлен , Рабочая партия Курдистана , Европарламент , ЕС , РИА Новости , Анкара , Турция
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