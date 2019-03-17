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На митинге Порошенко в Киеве задержали двух человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Киева во время агитационной встречи президента Украины Петра Порошенко с избирателями на Михайловской площади были задержаны два человека. Об этом информирует местная полиция.
По предварительным подсчётам правоохранителей, в мероприятии участвовали около 25 тыс. человек. При этом оно прошло без грубых нарушений правопорядка.
По данным полиции, во время проверки у одного из мужчин обнаружили телескопическую дубинку. Его доставили в отделение полиции, открыто уголовное производство.
«Кроме того, во время словесной перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришёл на акцию», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что задержанного доставили в управление полиции по подозрению в мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения между сторонниками и противниками Порошенко.
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