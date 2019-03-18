МИД Бельгии: ЕС должен поддерживать санкции против РФ за Крым, чтобы «сдвинуть ситуацию»

"Я думаю, мы должны продолжать действовать, как мы действуем в контексте европейской внешней политики, поддерживать санкции, чтоб ситуация сдвинулась с места. Что касается востока Украины, лучший способ нормализации ситуации — это выполнение минских соглашений", — сказал он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В ответ США и ЕС ввели санкции "за незаконную оккупацию Крыма".

Ситуация в Донбассе

Рейндерс также считает, что прогресс в урегулировании на востоке Украины маловероятен в условиях предстоящих в этом году президентских и парламентских выборов в этой стране.