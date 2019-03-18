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МИД Бельгии: ЕС должен поддерживать санкции против РФ за Крым, чтобы «сдвинуть ситуацию» 

ТАСС + ещё 20 6 часов назад
Фото: Reuters
Евросоюз должен продолжать поддерживать санкции в отношении России, введенные после воссоединения РФ с Крымом, чтобы "ситуация сдвинулась с места". Такое мнение выразил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
"Я думаю, мы должны продолжать действовать, как мы действуем в контексте европейской внешней политики, поддерживать санкции, чтоб ситуация сдвинулась с места. Что касается востока Украины, лучший способ нормализации ситуации — это выполнение минских соглашений", — сказал он.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
В ответ США и ЕС ввели санкции "за незаконную оккупацию Крыма".

Ситуация в Донбассе

Рейндерс также считает, что прогресс в урегулировании на востоке Украины маловероятен в условиях предстоящих в этом году президентских и парламентских выборов в этой стране.
"Трудно ожидать в этом году реального прогресса на востоке в условиях, когда на Украине пройдут президентские и парламентские выборы. Мы продолжаем считать, что лучшим способом нормализации ситуации является выполнение минских соглашений. Необходимо продолжать политику санкций, но также использовать дипломатический диалог для выполнения минских соглашений", — заявил Рейндерс.
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Комментарии5
В мире , Социология , Дидье Рейндерс , Владимир Путин , МИД , ЕС , Совет Европы , Республика Крым
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