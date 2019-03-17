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Трамп обиделся на пародийные шоу 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что такие пародийные шоу, как на Saturday Night Live, похожи на рекламу, которая не приносит никакого результата. Об этом он написал в твиттере.
По его мнению, они и ни талантливые, и не смешные. Американскому лидеру удивительно наблюдать за тем, что они постоянно фокусируются на одном и том же человеке (Трампе. — "Газета.Ru").
"Это как реклама без какого-либо результата", — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что американский актер Алек Болдуин, пародировавший Дональда Трампа, ответил на угрозы американского лидера после выхода сатиры на телешоу Saturday Night Live.
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В мире , США , Алек Болдуин , Дональд Трамп , Газета.Ru
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