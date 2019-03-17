Трамп обиделся на пародийные шоу 

Президент США Дональд Трамп заявил, что такие пародийные шоу, как на Saturday Night Live, похожи на рекламу, которая не приносит никакого результата. Об этом он написал в твиттере.
По его мнению, они и ни талантливые, и не смешные. Американскому лидеру удивительно наблюдать за тем, что они постоянно фокусируются на одном и том же человеке (Трампе. — "Газета.Ru").
"Это как реклама без какого-либо результата", — отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что американский актер Алек Болдуин, пародировавший Дональда Трампа, ответил на угрозы американского лидера после выхода сатиры на телешоу Saturday Night Live.