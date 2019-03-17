Франция в опасности? К чему ведут протесты в Алжире

В столице Алжира продолжаются массовые антиправительственные выступления. Демонстранты требуют скорейшего ухода президента страны 82-летнего Абделя Азиза Бутефлики, который находится в больнице с тяжелым инсультом. Демонстрации носят мирный характер, но есть вероятность их радикализации. Власти страны между тем ищут возможности для политического транзита, который должен помочь осуществить опытный дипломат Лахдар Брахими.

Президент страны хотя и заявил, что не собирается баллотироваться на пятый срок, все еще не сложил с себя президентские полномочия. При этом фактически он не управляет страной, будучи тяжело больным и находясь в клинике в Швейцарии

Назначенные ранее на апрель президентские выборы в стране будут перенесены, сообщили ранее алжирские власти. Однако тот факт, что точный срок выборов не указан, создает в стране ситуацию неопределенности, которая раздражает противников президента.

Протестующие, среди которых немало молодых людей, отвергли компромиссные предложения Бутефлики по созданию временного правительства и требуют ухода нынешнего руководства страны.

В полиции Алжира проинформировали, что во время последних протестов в столице страны были задержаны как минимум 75 человек. Задержания связаны с насилием, кражами и повреждением собственности и транспорта во время протестных акций, начавшихся после переноса президентских выборов в государстве на неопределенный срок. Во время демонстраций пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов

По данным международных СМИ в протестах участвуют десятки тысяч людей по всей стране. Многие держат в руках национальные флаги и выкрикивают лозунги, критикующие политический режим в государстве.

«Более того, при всем многообразии партий и неправительственных организаций, протестующие массы плохо структурированы, и все эти различные политические силы очень мало кого представляют. Во многом они могут оказаться маргинальными». При этом явных лидеров у протеста пока нет.

Понимая возможность радикального сценария в стране, часть представителей властной элиты дистанцируется от президента, ища возможности для сохранения власти.

В их числе — лидеры правящего Фронта национального освобождения. Один из бывших руководителей правительства страны, знакомый с ситуацией во власти, рассказал Reuters , что в руководстве Алжира есть понимание, что «игра окончена» и у самого президента не остается выбора, кроме ухода в отставку.

В этих условиях представители властной элиты пытаются найти возможности для политического транзита в стране. Как сообщает телекомпания «Би-би-си», ключевую роль здесь может сыграть известный алжирский дипломат Лахдар Брахими, который до недавнего времени был посланником генсека ООН по Сирии и пользуется уважением как у властей, так и у представителей оппозиции.

«Хотя он и не участвует напрямую или публично в национальной политике, он является тяжеловесом алжирского истеблишмента, которого давно рассматривают в качестве возможного кандидата в президенты», — пишет о Брахими агенство Reuters, которое также отмечает близость дипломата к Бутефлике.

Правда, часть противников президента считает 85-летнего дипломата представителем старой президентской гвардии.

Брахими уже встретился с Бутефликой и заявил, что необходимо повернуть кризис в русло «конструктивного процесса». Дипломат, как ожидается, должен возглавить рабочую группу, которая выработает новую конституцию страны, а также проведет выборы к 2019 году.

Макрон зависит от Алжира

О том, что Алжиру необходимо время для проведения политического транзита, высказался и президент Франции Эммануэль Макрон, который в настоящее время совершает турне по нескольким африканским странам.

Это первое высказывание президента Франции о ситуации в Алжире — бывшей французской колонии, которая имеет многолетние связи с Парижем. Долгое молчание Макрона относительно ситуации в этой стране, было связано со многими факторами.

Один из них — наличие большой алжирской диаспоры во Франции, которая достаточно негативно настроена по отношению к Макрону. По различным данным, во Франции проживает 3 млн выходцев из Алжира.

Волнения среди них могут стать новой головной болью для Макрона, который еле справляется с забастовками «желтых жилетов».

«Если Алжир провалится в хаос, Франция также будет дестабилизирована. Гражданская война привела к огромному миграционному всплеску; на этот раз будет больше. Среди мигрантов будет большое количество исламистов, а нелегальная иммиграция будет означать, что французы не смогут контролировать всех, кто к ним прибудет», — отмечает в статье, посвященной ситуации в Алжире издание American Conservative.

Подобную ситуацию разделяют во многих странах региона, говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик экспертной группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик: «Большая часть стран не хочет, чтобы из-за Алжира возникла „Арабская весна“ учитывая, что это будет иметь дестабилизирующие последствия».

При этом эксперт отмечает, что Алжир — страна с достаточно уникальным экономическим и политическим пейзажем, поэтому не факт, что в ней могут произойти подобные события.

В 2011 году «Арабская весна» — массовые народные восстания против правящих в странах региона режимов — обошла Алжир стороной. В то время стране помогла дипломатия Бутефлики, который сумел удержать власть пойдя на уступки протестующим.

Правда, сегодня есть опасения, что к радикальному сценарию Алжир могут подтолкнуть внешние игроки, что позволит различного рода исламистским группам вроде «игиловцев» (ИГ (организация запрещена в России), организация запрещена в РФ) сделать свой шаг, полагает Карасик.

«Алжирское государство устойчиво и это поможет избежать этой ситуации, но 100-процентной гарантии нет», — говорит эксперт.

В стабильности в Алжире заинтересованы и в России. Эта страна — один из важнейших партнеров Москвы в регионе, как по экономической, так и по военной линии.

Во вторник, 19 марта в Москве пройдет встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Алжира вице-премьера Рамтана Ламамры. Это первая встреча глав МИД стран после кризиса в североафриканской стране.