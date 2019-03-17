Украинцы освистали Порошенко

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

Порошенко с супругой выступали перед избирателями на Михайловской площади в центре Киева.

Петра Порошенко и его жену освистали на агитационной встрече с избирателями в Киеве.

Инцидент произошел на Михайловской площади. Выход Петра Порошенко и его супруги Марины на сцену сопровождался свистом нескольких избирателей и криками «Позор», «Мародер» и «Пошел прочь».

Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 политиков. Лидерами рейтинга, по данным социальных опросов, являются шоумен Владимир Зеленский , действующий президент Петр Порошенко и глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко

Ранее еще один кандидат в президенты, внефракционный депутат Верховной рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута решил поддержать на предстоящих выборах Юлию Тимошенко. Как сообщила пресс-служба «Батькивщины», политики подписали меморандум о взаимодействии.

Кроме того, по данным СМИ, Тимошенко могла заручиться поддержкой Игоря Коломойского.