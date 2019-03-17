Украинцы освистали Порошенко

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Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Порошенко с супругой выступали перед избирателями на Михайловской площади в центре Киева.
Петра Порошенко и его жену освистали на агитационной встрече с избирателями в Киеве.
Инцидент произошел на Михайловской площади. Выход Петра Порошенко и его супруги Марины на сцену сопровождался свистом нескольких избирателей и криками «Позор», «Мародер» и «Пошел прочь».
Президентские выборы состоятся на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 политиков. Лидерами рейтинга, по данным социальных опросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Ранее еще один кандидат в президенты, внефракционный депутат Верховной рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута решил поддержать на предстоящих выборах Юлию Тимошенко. Как сообщила пресс-служба «Батькивщины», политики подписали меморандум о взаимодействии.
Кроме того, по данным СМИ, Тимошенко могла заручиться поддержкой Игоря Коломойского.
В чью еще избирательную кампанию вкладывает свои средства украинский олигарх, зрители телеканала «Звезда» узнают из «Специального репортажа». Смотрите новый выпуск в понедельник, 18 марта, в 18:30.
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В мире , Видео , Украина , Юлия Тимошенко , Сергей Тарута , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ТК "Звезда"
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