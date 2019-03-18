Протестующие в Белграде освистали, но не догнали Вучича

Президент Сербии Александар Вучич покинул резиденцию под свист собравшихся граждан и пожелал им всего хорошего.

Протестующие кричали вслед сербскому лидеру слова «лжец», «вор» и разную нецензурщину. В ответ на это Вучич пожелал им «всего наилучшего» и уехал.

В этот день в Сербии прошли массовые демонстрации граждан против «авторитарной политики» президента.

Ключевые события прошли именно у резиденции «Андричев венац». Там проходила пресс-конференция Вучича, которые демонстранты пытались сорвать, пытаясь прорваться через оцепление полиции.

Во время одной из этих попыток протестующие использовали грузовик, о чем сообщило МВД республики.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», — говорится в сообщении ведомства.

В итоге грузовик был использован демонстрантами в качестве импровизированной сцены — на него был установлен динамик, протестующие выступали с его крыши.

Глава МВД Небойша Стефанович резко осудил нападение и пообещал, что его участники ответят перед законом.

Тем временем, собравшаяся вокруг президентской резиденции толпа требовала, чтобы к ним вышел Александар Вучич.

«Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с гражданами», — скандировал один из лидеров протеста экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич.

Им все же удалось прорвать оцепление, когда пресс-конференция президента началась. Здание дворца охранялось «редкой цепью» бойцов отряда полиции специального назначения. Они были окружены примерно 1 тыс. протестующих. Тем не менее, сотрудникам службы безопасности удалось не пропустить демонстрантов внутрь здания.

Они в это время держались за руки, формируя обруч вокруг администрации президента , и пели национальный гимн Сербии. Таким образом протестующие надеялись заблокировать для Вучича выход из резиденции.

Президент в это время выступал с жесткой критикой своих противников.

«Их единственная проблема, что собирается все меньше людей. Ночью их было 1584 человека, а в начале еще меньше. И нервничают из-за этого. И сейчас их еще меньше, а шума много, потому что фашист Обрадович и олигархи Джилас и Еремич могли вернуться во власть», — говорил он на пресс-конференции.

В своем обращении к нации также заявил, что все участники беспорядков в Белграде ответят перед законом и будут наказаны.

«Насилию — конец! Все, кто участвуют в насилии, будут отвечать в соответствии с законом», — заявил сербский лидер, подчеркнув, что государство не потерпит насилия и политических изменений с его помощью.

После окончания пресс-конференции президент стал распространять видео своего обращения через социальные сети. Он выложил фотографию своей игры в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем и выступил с кратким видео, где указал, что «не откажется от борьбы за достойную и современную Сербию».

Вскоре Бошко Обрадович призвал демонстрантов начать марш к управлению полиции.

«Несмотря на то, сбежал ли Вучич по подземному переходу или насмехается над нами и вешает в Instagram фотографии, как играет в шахматы с министрами, мы сейчас всей колонной пойдем к управлению полиции на улице 29 ноября и добьемся освобождения наших задержанных товарищей», — заявил с грузовика Обрадович, потребовав отставки Вучича.

После этого собравшиеся вокруг президентской резиденции сняли блокаду и отправились с музыкой и свистками через центр города к зданию полиции.

Именно это в итоге и позволило Вучичу покинуть резиденцию.

Протестующие же, прибыв к управлению полиции, окружили его и стали требовать отпустить ранее задержанных их соратников и отставки главы МВД. Перед зданием полиции их встретил усиленный кордон в тяжелой экипировке.

«Стефанович, отпусти ребят, кого вы задерживаете. Трусы!» — скандировала толпа, попутно оскорбляя министра внутренних дел Небойшу Стефановича. Демонстранты не вступали в столкновение с полицией.

Успехом эта акция не увенчалась. Протестующие требовали освободить пятерых задержанных, которые накануне участвовали в захвате здания гостелецентра. Однако по итогам воскресных событий МВД сообщило о задержании еще семерых.