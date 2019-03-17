Германия передала Киеву уникальную грамоту Петра I

Германия переделала Киеву грамоту Петра І митрополиту Киевскому, пишет DW.

Как отмечается, 14 марта документ был передан в Берлине послу Украины в Германии Андрею Мельнику.

В материале говорится, что грамота была составлена в 1708 году. В ней Петр I подтверждал возведение на престол Киевского митрополита Иоасафа Кроковского.

Подчеркивается, что этот документ имеет большое значение для истории православной церкви в Украине и помогает разоблачить многие лживые сведения.

"Дело в том, что Иоасаф Кроковский был последним в царские времена митрополитом, избранным киевским духовенством. После него в течение нескольких веков митрополитов прямо назначала Москва", — говорится в материале.