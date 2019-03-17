«Отъезд — не катастрофа»: Климкин на Украине никого не держит

Украины В Киеве не считают, что массовый отъезд украинцев на заработки за границу является не катастрофой, но признают ситуацию «мегавызовом», заявил глава МИД Павел Климкин . Ранее он предложил полностью и постоянно запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Вскоре президент России Владимир Путин подчеркнул, что режим пребывания граждан Украины в России , и процедура получения ими гражданства РФ, будут упрощены.

Факт выезда граждан Украины на заработки за рубеж не является катастрофой, но может быть охарактеризован как «мегавызов» для Киева, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

«Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины. И эти люди тоже являются частью Украины», — указал дипломат.

Он отметил, что «последовательно выступает» за предоставление возможности таким людям иметь двойное гражданство.

«Мы теряем тысячи и тысячи украинцев, которые могли бы работать здесь, и не только в государственных органах или бизнесе, но также создавать современную украинскую культуру», — пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства.

«Для страны массовый отъезд граждан — это очень плохо. Значит, в мировом разделении труда, в которое встроена Украина, она занимает нишу поставщика человеческих ресурсов.

Данная проблема свойственна всем постсоветским странам. И нельзя говорить, что какое-то государство решило эту проблему полностью», — подчеркнул эксперт.

По словам аналитика, Климкин, как государственное должностное лицо, обязан говорить, что «в стране все в полном порядке».

Двумя неделями ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

«Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации», — указал он.

Силовик привел статистические данные, согласно которым в прошлом году на Украине родились 335 тысяч младенцев, а ушли из жизни — 587 тысяч. При этом рождаемость упала на 7% по сравнению с 2017 годом, а количество абортов, по официальным данным, достигает отметки 100 тысяч в год.

«За год украинцев стало меньше на 252 тысячи человек, и эта черная тенденция ежегодно только ухудшается», — констатировал правоохранитель.

Он добавил, что ежегодно на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину, передает ФАН.

«Украина уже занимает 29 место в мире по показателю старения населения и одно из первых по сокращению трудоспособного населения. И ситуация только ухудшается», — подвел итог глава украинского военного ведомства. В начале нынешнего года

Климкин предложил полностью и постоянно запретить въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

«Для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? Для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение — тогда фильтрация есть, нет военного положения — [ее] нет», — заявил Климкин.

По его мнению, запрет россиянам въезжать на Украину есть мера «умная и правильная».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в этой связи подчеркнул, что украинские политики предлагают и принимают все более абсурдные решения.

«…Начинаю думать, что это к лучшему — чем более абсурдны решения, чем более людоедский характер они носят для самих же украинцев, тем, наверное, быстрее наступит прозрение и быстрее они погонят эту ополоумевшую банду», — сказал сенатор.

Он добавил, что между россиянами и украинцами существуют колоссальные связи, а около миллиона украинцев приехали в Россию на работу или к родственникам в прошлом году.

«Украинские граждане должны получать максимальную возможность приезжать в Россию, работать, при желании получать гражданство», — добавил парламентарий.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет вводить ответные санкции против украинцев.

Он добавил, что режим пребывания граждан Украины в России и процедура получения ими гражданства РФ будут упрощены.

Позднее все фракции Госдумы на пленарном поддержали внесение поправок в Закон «О гражданстве РФ», подразумевающие упрощение получения российского гражданства для соотечественников.

«Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Как отметили в Государственной Думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины», — говорилось в комментарии нижней палаты парламента.

Это, как подчеркивали авторы закона, позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Стоит отметить, что на реализацию национального проекта «Демография» в России в ближайшие пять лет планируется выделить 3,5 трлн руб., передает НСН.