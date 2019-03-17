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Противники Порошенко пришли на его встречу с избирателями 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Несколько человек проводят акцию против кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на его агитационной встрече с избирателями. Мероприятие, на котором должен выступить глава государства, началось на Михайловской площади в Киеве.
Незадолго до встречи полиция усилила охрану общественного порядка в центральной части украинской столицы. Движение автотранспорта на прилегающих к площади улицах перекрыто, сообщает РИА Новости.
Несколько человек пришли на площадь, развернули плакаты и скандируют слоганы против Порошенко. Несколько сторонников президента начали кричать пикетирующих. К ним подошли полицейские, но в происходящее пока не вмешиваются.
Президентские выборы намечены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Как ранее сообщал News.ru, российских наблюдателей, которых предложило Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, регистрировать не стали.
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