Противники Порошенко пришли на его встречу с избирателями

Несколько человек проводят акцию против кандидата в президенты Украины Петра Порошенко на его агитационной встрече с избирателями. Мероприятие, на котором должен выступить глава государства, началось на Михайловской площади в Киеве.

Незадолго до встречи полиция усилила охрану общественного порядка в центральной части украинской столицы. Движение автотранспорта на прилегающих к площади улицах перекрыто, сообщает РИА Новости

Несколько человек пришли на площадь, развернули плакаты и скандируют слоганы против Порошенко. Несколько сторонников президента начали кричать пикетирующих. К ним подошли полицейские, но в происходящее пока не вмешиваются.