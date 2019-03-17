Как на Украине готовят «эскадроны смерти», рассказал НТВ

По его словам, "эскадроны смерти" Порошенко — это тайное спецподразделение контрразведки, учрежденное по указу президента для ликвидации неугодных. Отмечается, что группы из восьми бойцов знают только своего командира, который, в свою очередь, через департамент контрразведки СБУ получает приказы от Порошенко.

"… это не только ликвидаторы, у них достаточно широкие функции, которые осуществляют незаконную деятельность на территории Украины. Как правило, они используются как для провокаций, так и для более серьезных акций: ликвидации, похищение, пытки, увечья…" — рассказал Сановский.

Он добавил, что бойцов "эскадронов смерти" обучают "незаконным методикам" ведения допроса, азам наружного наблюдения, боевой подготовке, тактике боя в городе.

Ранее сообщалось, что на Украине завели уголовное дело после гибели охранника Порошенко.