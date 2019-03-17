Неожиданный результат: украинцы высказали отношение к россиянам

Опрос украинского телеканала NewsOne среди своих телезрителей показал, что большинство украинцев положительно относятся к русским — ответ «позитивно» выбрали 98% респондентов. Ранее в Киеве выразили намерение «разрушить легенды об общности украинцев и русских». В Москве указали, что данная инициатива направлена против русскоязычного населения. Он при этом российские власти подчеркнули, что народную память будет сложно ликвидировать.

Абсолютное большинство украинцев положительно относятся к русским — таковы результаты опроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne. В эфире зрителям был задан вопрос: «Как вы относитесь к русским?». По данным телеканала, 98% респондентов выбрали ответ «позитивно», и лишь два процента телезрителей заявили о негативном отношении, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что NewsOne вошел в десятку лучших национальных вещателей Украины , подтвердив первое место среди информационных телеканалов по базовым аудиториям.

Несколькими днями ранее депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василию Нимченко запретили произносить в парламенте речь на русском языке — спикер Рады Андрей Парубий отключил микрофон коллеге во время рассмотрения поправок в закон о государственном языке.

Нимченко начал выступление на русском языке. Вскоре его прервал Парубий, попросив депутата перейти на государственный язык, иначе он отключит микрофон. Однако Нимченко продолжил говорить по-русски. В ответ на это Парубий попросил отключить микрофон, добавив, что каждый народный депутат имеет право высказать свою позицию, но только на государственном языке.

Украинские СМИ указали в этой связи, что по закону само заседание Верховной рады проводится на украинском языке, но выступления могут быть на другом языке.

За три дня до этого президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко заявил, что его стране удалось освободиться от «культурной оккупации», передает НСН.

«Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая.

За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев», — заявил он.

Порошенко также отметил, что украинский язык занял «подобающее место» в обществе. В то же время, по его словам, этого удалось добиться без нарушения прав «носителей других языков».

«За пять лет нашими усилиями украинский язык занял, наконец, подобающее ему место. И сделать мы это смогли по-мудрому, не нарушая прав носителей других языков», — пояснил он.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал, что Порошенко «разрушил культурные традиции» страны, и украинское «двуязычие» является «природным символом» государства.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в свою очередь отметил, что «культурной оккупации» на Украине никогда не было, а выбор языка всегда являлся «свободным изъявлением» граждан.

В прошлом месяце директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу «деколонизации», который в том числе предусматривает «разрушение легенд об общности украинцев и русских».

Украинский деятель подчеркнул, что хотел бы оформить данную инициативу в законодательной форме. При этом глава института отметил, что в мире «довольно трудно найти какие-то аналоги» подобных законов. Также Вятрович выразил мнение, что украинским властям следует переименовать Верховную раду, так как это название появилось в советские времена.

В ответ на это глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что «деколонизация» Украины будет направлена против русскоязычного населения.

Он при этом подчеркнул, что народную память будет сложно ликвидировать.

«Должен сказать, что удивительным образом декоммунизация идет рука об руку с русофобией. И она во многих странах идет так и шла всегда. Мы должны сделать для себя выводы, в том числе и по предоставлению гражданства, чтобы собирать и защищать русский народ здесь, в России», — заключил депутат.

В ноябре прошлого года Украина запретила въезд для россиян мужского пола. Единственно возможное основание для въезда — если поездка носит «гуманитарный характер» — например, если россиянин едет на похороны. Петр Порошенко заявил, что решение было принято, чтобы Москва «не формировала на Украине частных армий».

На следующий день президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не будет вводить ответные санкции против украинцев. Он добавил, что режим пребывания граждан Украины в России и процедура получения ими гражданства РФ будут упрощены.

Тогда же комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил целый ряд проектов, которые направлены на упрощение процедуры получения гражданства для украинцев.