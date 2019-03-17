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Более 100 протестующих задержаны в Никарагуа 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе антиправительственных протестов в столице Никарагуа задержаны 107 человек, передает DW.
Отмечается, что протестующие в Манагуа выступали против политики президента Даниэля Ортеги и требовали освободить всех политических заключенных.
Изначально участники акций протеста были недовольны реформой соцобеспечения в стране, которая предусматривает рост отчислений в фонды социального страхования и уменьшение пособий работников, однако впоследствии протестующие выступили против президента Никарагуа.
Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США хотят добиться смены власти в Никарагуа и еще двух странах.
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В мире , Латинская Америка , Манагуа , Никарагуа
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