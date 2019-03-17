Трамп обвинил Google в помощи китайским военным

"Google помогает Китаю и их военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу… И чем все закончилось?" — написал президент США в Twitter.

Тем самым Трамп намекнул на проигрыш Клинтон на президентских выборах 2016 года, на которых они были соперниками.