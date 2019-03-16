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В Северной Корее обнаружили тайную революционную организацию 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Члены тайной организации Cheollima Civil Defense, известной также как Free Joseon, напали на посольство Северной Кореи в Мадриде. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Нападение произошло 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание, связали сотрудников, забрали технику и скрылись на двух машинах. В испанской прессе появилась информация, что за этим стоит ЦРУ, однако собеседники издания утверждают, что группа не согласовывала свои действия ни с одним из правительств и действовала самостоятельно. Кроме того, США было невыгодно участвовать в этом, чтобы не сорвать предстоящие переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
По словам источников, цель организации — свергнуть Ким Чен Ына и его диктаторский режим в Северной Корее. В марте группа выпустила обращение, в котором призвала жителей страны внутри и за ее пределами бороться с действующей властью любыми способами. Также члены организации сформировали временное правительство, которое будет действовать после свержения режима в Пхеньяне.
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В мире , Азия , Чен Ким , Дональд Трамп , ЦРУ , КНДР , Мадрид
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