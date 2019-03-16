В Северной Корее обнаружили тайную революционную организацию

Члены тайной организации Cheollima Civil Defense, известной также как Free Joseon, напали на посольство Северной Кореи Мадриде . Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Нападение произошло 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание, связали сотрудников, забрали технику и скрылись на двух машинах. В испанской прессе появилась информация, что за этим стоит ЦРУ , однако собеседники издания утверждают, что группа не согласовывала свои действия ни с одним из правительств и действовала самостоятельно. Кроме того, США было невыгодно участвовать в этом, чтобы не сорвать предстоящие переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

По словам источников, цель организации — свергнуть Ким Чен Ына и его диктаторский режим в Северной Корее. В марте группа выпустила обращение, в котором призвала жителей страны внутри и за ее пределами бороться с действующей властью любыми способами. Также члены организации сформировали временное правительство, которое будет действовать после свержения режима в Пхеньяне.