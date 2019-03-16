Россия победила в санкционной войне

National Interest увидел проигрыш Запада в санкционной войне с РФ

Москва побеждает в санкционной войне. Об этом говорится в статье для National interest профессора политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг. Ее слова цитирует РИА Новости . По ее словам, санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, которые должны были наказать Россию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины , напротив, принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики. В качестве примера Твигг приводит российский сельскохозяйственный сектор, вышедший из застоя благодаря ограничительным мерам.

Профессор напоминает, что Москве ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий. Причем Россия ввела ответные меры, запретив ввоз из Евросоюза и Соединенных Штатов продовольственных товаров. В результате эти действия стали «даром» для российского сельского хозяйства, констатирует она. «Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — пишет Твигг.

Причем эффект от контрсанкций был такой, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанных с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции». В частности, Твигг приводит в пример российских производителей шоколада, которые предлагали продлить ограничения на ввоз европейской продукции, чтобы конкурировать с производителями из Германии, Франции и Бельгии и продавать там свои изделия.

Профессор также добавляет, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят ее объемы потребления и она стала главным поставщиком на мировом рынке. Кроме того, российские производители полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя раньше все это импортировалось в огромных количествах.

Помимо этого, она отмечает, что недавно введенные США пошлины на различные товары заставляют многие страны искать другие рынки для сбыта и закупок. В качестве примера она приводит Китай, который быстро становится рынком сбыта для соевых бобов и подсолнечника из России, заменяя тем самым американскую продукцию.

В заключение Твигг подчеркивает, что у России огромная территория и более 200 миллионов гектаров неиспользованной земли и ее сельское хозяйство продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер. Поэтому, по ее мнению, США и Европе пора осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу и в санкционной войне с Западом Россия «на несколько шагов впереди».

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Кремль принял ответные меры, неоднократно отвергал все обвинения и заявлял, что разговаривать с ним на языке введения ограничений контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций.