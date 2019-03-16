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Националисты проводят в центре Киева митинг против коррупции в армии 

ТАСС + ещё 7 49 минут назад
Представители националистических организаций собираются на площади Независимости в центре Киева на протестную акцию с требованием расследования коррупционных скандалов в украинской оборонной промышленности. Как сообщило в субботу информагентство УНН, в настоящее время более 700 человек пришли на митинг, который ранее созвала партия "Национальный корпус".
Планируется, что участники акции пешим ходом пройдут к зданию администрации президента Украины, Генеральной прокуратуре, к административным зданиям силовых структур. Сотрудники правоохранительных органов заблаговременно были стянуты в центр Киева, чтобы обеспечить правопорядок. Полицейские перекрыли улицы, ведущие к президентской администрации и пропускают лишь проживающих там граждан. Между тем, сам глава государства Петр Порошенко находится в Полтаве, где участвует в заседании совета регионального развития Полтавской области.
В настоящее время обстановка в районе проведения митинга спокойная.
Протестующие пришли на акцию, чтобы потребовать от власти и силовиков ареста и конфискации имущества у всех подозреваемых участников нелегальных сделок в оборонной сфере страны, а также регулярной отчетности о ходе расследования коррупционных скандалов. По данным МВД страны, около 3000 силовиков следят за ситуацией в центре Киева.
Акции протеста, вызванные коррупцией в армии, начались 9 марта на площади Независимости в центре Киева, когда радикалы организовали митинг с требованием расследовать скандал в государственном концерне "Укроборонпром". Затем они пришли к зданию администрации президента, однако после неудачной попытки прорыва кордона полиции протестующие решили отправиться в Черкассы, где находился с предвыборной поездкой Порошенко. Националисты попытались заблокировать его кортеж, в результате столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.
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Комментарии32
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Укроборонпром , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ , МВД
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