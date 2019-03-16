Националисты проводят в центре Киева митинг против коррупции в армии

Нацдружины в серых камуфляжных куртках.

А это кто, Нацкорпус? pic.twitter.com/vQABTM8HKU— d'Omar♨️ (@dOmar12985555) 16 марта 2019 г. Представители националистических организаций собираются на площади Независимости в центре Киева на протестную акцию с требованием расследования коррупционных скандалов в украинской оборонной промышленности. Как сообщило в субботу информагентство УНН, в настоящее время более 700 человек пришли на митинг, который ранее созвала партия "Национальный корпус".

В настоящее время обстановка в районе проведения митинга спокойная.

Протестующие пришли на акцию, чтобы потребовать от власти и силовиков ареста и конфискации имущества у всех подозреваемых участников нелегальных сделок в оборонной сфере страны, а также регулярной отчетности о ходе расследования коррупционных скандалов. По данным МВД страны, около 3000 силовиков следят за ситуацией в центре Киева.