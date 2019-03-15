Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии 

Москва и Минск обменялись «любезностями»
"Дипломатическими любезностями" обменялись Москва и Минск. Россия ожидает большего уважения к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
Украинский след: кто виноват в трагедии в мечетях
Нападения террористов на мечети в Новой Зеландии унесли жизни 49 человек, еще более 50 пострадали. По подозрению в атаке задержали четырех человек. Один из них — 28-летний австралиец — незадолго до расстрела прихожан мечетей опубликовал манифест.
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Президент России Владимир Путин не видит оснований для того, чтобы дело в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви могло негативно повлиять на инвестиционный климат в стране.
Неожиданный поворот: Порошенко поддержал «врагов»
Президент Украины Петр Порошенко во время предвыборного визита в Закарпатье оговорился и поблагодарил врагов Украины.
ЕС наказал россиян за инцидент в Керченском проливе
Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Заткнуть рот навсегда: кто атаковал Зеленского
YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, потом разблокировал, а сам актер связал это с «хакерской-шмакерской» атакой.
Российские фигуристы раскрыли позорные зарплаты
Российская фигуристка Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов рассказали о заработках в их виде спорта.
Россия потребует от Украины компенсацию за Крым
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько потеряла экономика Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.
Российские банки готовят план спасения
Крупнейшие банки России будут использовать взаимные корреспондентские счета для предоставления друг другу валюты, чтобы обезопасить себя от возможных новых санкций США.