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Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии 

Рамблер 1 час назад

Москва и Минск обменялись «любезностями»

"Дипломатическими любезностями" обменялись Москва и Минск. Россия ожидает большего уважения к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

Украинский след: кто виноват в трагедии в мечетях

Нападения террористов на мечети в Новой Зеландии унесли жизни 49 человек, еще более 50 пострадали. По подозрению в атаке задержали четырех человек. Один из них — 28-летний австралиец — незадолго до расстрела прихожан мечетей опубликовал манифест.

Стала известна позиция Путина по делу Калви

Президент России Владимир Путин не видит оснований для того, чтобы дело в отношении главы инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви могло негативно повлиять на инвестиционный климат в стране.

Неожиданный поворот: Порошенко поддержал «врагов»

Президент Украины Петр Порошенко во время предвыборного визита в Закарпатье оговорился и поблагодарил врагов Украины.

ЕС наказал россиян за инцидент в Керченском проливе

Евросоюз ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

Заткнуть рот навсегда: кто атаковал Зеленского

YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, потом разблокировал, а сам актер связал это с «хакерской-шмакерской» атакой.

Российские фигуристы раскрыли позорные зарплаты

Российская фигуристка Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов рассказали о заработках в их виде спорта.

Россия потребует от Украины компенсацию за Крым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько потеряла экономика Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.

Российские банки готовят план спасения

Крупнейшие банки России будут использовать взаимные корреспондентские счета для предоставления друг другу валюты, чтобы обезопасить себя от возможных новых санкций США.
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В мире , Видео , Майкл Калви , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Григорий Карасин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Михаил Бабич , МИД , ЕС , Госдума , Минск , Москва
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