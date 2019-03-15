«Раскрыты» планы России по захвату новых стран

Саакашвили назвал страны, на которые может напасть Россия

При таком сценарии Россия не встретит единый отпор от членов НАТО. Однако Саакашвили не полагает, что "русские танки без препятствий проникнут в Хельсинки или Стокгольм". Тем не менее, учитывая стратегические силы, которые Россия укрепила на северном фланге, это вполне вероятно.

Экс-президент Грузии указывает на тактику "поддерживаемых Кремлем СМИ", которые постоянно "запугивают" российскую аудиторию сообщениями об "окружении НАТО" и западной "русофобии".

По его словам, цель России заключается в усилении контроля над рычагами давления внутри страны. Вторжение на территорию более слабого соседа, по мнению Саакашвили, гораздо эффективнее скажется на рейтингах властей, нежели улучшения в системе здравоохранения, например.

Таким образом, потенциальное вторжение может использоваться для поддержания "гордости за сверхдержаву" у российского населения, в то время, когда Россия получила статус "мирового изгоя".