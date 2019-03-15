«Раскрыты» планы России по захвату новых стран

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Саакашвили назвал страны, на которые может напасть Россия 

Газета.Ru + ещё 1 47 минут назад
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в колонке Foreign Policy назвал предполагаемые государства, на которые может напасть Россия.
По его словам, это будут не страны бывшего СССР, а государства из Европейского союза, не входящие в НАТО: Финляндия или Швеция.
При таком сценарии Россия не встретит единый отпор от членов НАТО. Однако Саакашвили не полагает, что "русские танки без препятствий проникнут в Хельсинки или Стокгольм". Тем не менее, учитывая стратегические силы, которые Россия укрепила на северном фланге, это вполне вероятно.
Экс-президент Грузии указывает на тактику "поддерживаемых Кремлем СМИ", которые постоянно "запугивают" российскую аудиторию сообщениями об "окружении НАТО" и западной "русофобии".
По его словам, цель России заключается в усилении контроля над рычагами давления внутри страны. Вторжение на территорию более слабого соседа, по мнению Саакашвили, гораздо эффективнее скажется на рейтингах властей, нежели улучшения в системе здравоохранения, например.
Таким образом, потенциальное вторжение может использоваться для поддержания "гордости за сверхдержаву" у российского населения, в то время, когда Россия получила статус "мирового изгоя".
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Комментарии91
В мире , Видео , Михаил Саакашвили , ЕС , НАТО , Foreign Policy , Грузия , Финляндия , Швеция
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