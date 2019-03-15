Украинский след: кто устроил теракты в мечетях

Нападения террористов на мечети в Новой Зеландии унесли жизни 49 человек, еще более 50 пострадали. По подозрению в атаке задержали четырех человек. Один из них — 28-летний австралиец — незадолго до расстрела прихожан мечетей опубликовал манифест. В нем он заявил, что ненавидит мусульман и мигрантов, а также подчеркнул превосходство белой расы. Также стрелок упомянул, что бывал на Украине

городе Крайстчерч , расположенном в Новой Зеландии, произошли две террористические атаки: нападавшие расстреляли прихожан мечетей Аль-Нур и Линвуд. Трагедия унесла жизни 49 человек, более 50 были госпитализированы. Об этом сообщает New Zealand Herald.

Теракты произошли около 13:40 по местному времени (3:40 мск). Преступники ворвались в здания с оружием и начали расстреливать находившихся там людей. Как сообщил CNN один из очевидцев, звуки выстрелов были слышны около 10-15 минут. В момент произошедшего в мечети находилось 300 человек, уточнил другой свидетель.

«В мечети в это время читали проповедь, и тут раздались выстрелы, я не видел лица преступника, потому что я лег под скамейку и думал, что если он меня заметит, то пристрелит.

Я молился, чтобы остаться живым. Из мечети я выходил последним, после того, как все уже закончилось. Вокруг было много тел», — добавил один из очевидцев.

«Я услышал звуки выстрелов и побежал к мечети, возле двери я увидел людей на полу и пистолет, тогда я побежал за мечеть, спрятался и стал звонить в полицию. Там много погибших и раненых», — отметил другой.

Полицеские уточнили, что 41 человек погиб в мечети Аль-Нур, а семь — в Линвуд. Еще один пострадавший скончался в больнице, сообщил на брифинге комиссар национальной полиции Майк Буш.

Местные СМИ отметили, что теракт в Крайстчерче стал «мрачным рекордом» для Новой Зеландии: количество жертв намного превышает число погибших в любом террористическом нападении, произошедшем в Австралии или Новой Зеландии за последние годы. К примеру, в ходе захвата заложников в Сиднее, произошедшем в 2014 году, погибли три человека, включая преступника.

Буш отметил, что, если бы не бдительность полицейских, жертв нападений в мечетях могло быть больше. По его словам, во время операции правоохранители остановили несколько транспортных средств, в которых обнаружили самодельные взрывные устройства.

Местная полиция уже арестовала четырех человек по обвинению в организации стрельбы, но есть вероятность, что злоумышленников могло быть больше. «Пока не установлено, сколько именно человек участвовали в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются», — отметил комиссар национальной полиции.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, одним из нападавших был 28-летний австралиец. По данным СМИ, его зовут Брентон Таррант.

Незадолго до нападения преступник разместил в интернете «манифест», в котором утверждал, что начал планировать атаку еще два года назад. Таким образом он хотел побороть «неевропейскую» иммиграцию на Западе. Он уточнил, что не связан ни с какой группой и не будет испытывать угрызения совести за свои действия.

Злоумышленник объяснил, что на совершение преступления его подтолкнул теракт, который радикальные исламисты совершили в 2017 году в Стокгольме. Жертвами той атаки стали пять местных жителей, 14 были ранены. Таррант особенно выделил гибель 11-летней Эббы Аккрлюнд, отметив, что в пятницу мстил именно за нее.

Власти Новой Зеландии обратились к пользователям соцсетей и журналистам с просьбой не публиковать отрывки из этого 37-страничного манифеста, в котором авторы с ненавистью отзываются о мусульманах и мигрантах, указывая на превосходство белой расы.

В этом же документе австралиец писал, что бывал на Украине. Он указал это во время рассуждений о миграционной политике, сообщает РЕН ТВ . «Вы не найдете отсрочки, ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине, ни где-либо в мире. Я знаю, потому что я был там», — написал Таррант.

В соответствии с новозеландским актом по борьбе с терроризмом, причастным к подобным атакам грозит пожизненное заключение. Финансирование терроризма карается лишением свободы на срок до 14 лет. Аналогичный срок грозит за членство в террористической группировке.

Австралийский сенатор Фрейзер Эннинг посчитал «реальной причиной кровопролития» в Крайстчерче иммиграцию, которая «позволила мусульманским фанатикам мигрировать в Новую Зеландию».

Такое высказывание стало объектом жесткой критики. Премьер-министр Австралии в своем твиттере назвал комментарии Эннинга «отвратительными». «Таким высказываниям нет места в Австралии, не говоря уже об австралийском парламенте», — возмутился он.

На недопустимость исламофобии указал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Он направил новозеландцам соболезнования от имени своих сограждан. Турецкий лидер назвал стрельбу в Крайстчерче «последним примером роста расизма и исламофобии».

Соболезнования новозеландскому премьер-министру выразил президент России Владимир Путин