ЕС наказал россиян за инцидент в Керченском проливе

ЕС включил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе

ЕС включил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Туда вошли командующий Южным военным округом, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и еще шесть военных.

Текст постановления размещен в официальном журнале ЕС.