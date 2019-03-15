ЕС наказал россиян за инцидент в Керченском проливе

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ЕС включил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе 

ТАСС 53 минуты назад
ЕС включил в черный список восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Туда вошли командующий Южным военным округом, начальник пограничного управления ФСБ Крыма и еще шесть военных.
Текст постановления размещен в официальном журнале ЕС.
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