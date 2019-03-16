Иран отбирает у России сирийскую Латакию

Иран может получить контроль над контейнерным портом в сирийской Латакии . Соответствующие переговоры руководство Исламской Республики ведёт с представителями официального Дамаска . Не исключено, что уже осенью под боком у Израиля официально появятся иранские специалисты. Правда, укрепление Тегерана в республике создаёт риски не только для еврейского государства, но и для России , отношения Ирана с которой вряд ли можно уложить в формулу «стратегическое партнёрство» вопреки всем уверениям официальных лиц с той и с другой стороны.

Переговоры с сирийским правительством касаются прихода иранских управляющих в Латакию уже осенью 2019 года. Именно 1 октября истекает контракт с нынешней управляющей компанией, которая сформирована сирийской инвестиционной Souria Holding и французским транспортным предприятием CMA CGM. Сам порт является собственностью сирийского государства и с 2015 года находится под действием американских ограничительных мер. В настоящее время на территории контейнерного порта расположено 23 склада. До того, как в стране вспыхнули боевые действия на волне «арабской весны», через него проходило около 3 млн тонн грузов каждый год. Британская Times отмечает, что контроль над коммерческой гаванью может помочь руководству Исламской Республики обеспечить безопасность транзитного маршрута через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Нередко этот путь связывают с военными амбициями Тегерана и называют «шиитским коридором» — маршрутом, который, как предполагается, должен укрепить позиции республики в регионе и стать фронтом борьбы против Израиля.

США предприняли усилия по сокращению экспорта иранской нефти и попытались обрезать транспортные каналы, которые помогают выживать экономике республики, однако на стремление Китая, Японии и Индии закупать нефть у Исламской Республики повлиять не удалось. Транспортировки нефти продолжаются. Поскольку на экспорт энергоресурса приходится около 70% всех доходов Ирана, поддержание судоходства не только для транспортировки, но и для хранения чёрного золота имеет решающее значение для Тегерана. Правда, пока вопросы оставляет качество флота, который имеется в распоряжении Ирана. После того, как греческая компания, которая помогла республике закупить танкеры, оказалась в чёрном списке, стало очевидно, что использовать старые схемы по обходу санкций становится всё сложнее. Например, эксперты утверждают, что такие методы, как изменение названий судов или отключение Автоматической идентификационной системы на кораблях, уже не работают.

Иранское присутствие в Латакии декларативно носит экономический характер. Так, было подписано соглашение о строительстве электростанции стоимостью 460 млн в прибрежной зоне. Эти договорённости рассматривались наблюдателями как часть планов Ирана по поствоенному закреплению на территории Арабской Республики. Помимо этого, Тегеран и Дамаск пришли к соглашению об учреждении совместной торговой палаты и инвестиционного банка, а также об установлении льготных таможенных пошлин в рамках подписанного в 2011 году соглашения о свободной торговой зоне. Правда, у региональных противников Тегерана есть подозрения, что он маскирует под экономическими проектами свою военную экспансию.

Несмотря на то, что британская Times указывает: экономические, а затем и военное укрепление Ирана в Латакии поможет ему осуществлять военную экспансию под прикрытием российских самолётов (российские базы находятся в Тартусе и на юге Латакии), есть основания считать, что партнёрство Москвы и Тегерана в постконфликтный период в Сирии выглядит более, чем сомнительно. За последнее время, как напоминают западные наблюдатели, Россия расширила торговлю, в том числе оружием, с региональными соперниками Исламской Республики — Саудовской Аравией и Израилем, а также более жёстко заявила свои права на природные ресурсы в Каспийском море. Это не может не вызывать негативную реакцию в Тегеране, который прекрасно осознаёт, что после окончания гражданского конфликта в Сирии, ему придётся делить сферы влияния в Арабской Республике с российским руководством. В том числе — в сфере экономики.

По данным на 2018 год, российские компании опережали Иран в тендерах на разведку газа в Сирии. И несмотря на предположения, что у России есть право голоса в инвестиционных сделках Дамаска с Тегераном, у России есть все основания опасаться за свои позиции в Сирии. Не исключено, что сейчас соперничество России и Ирана переходит на новый этап.