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Объявлено об окончательном уничтожении ИГ в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Курдские формирования из «Демократических сил Сирии» (SDF) завершили ликвидацию последнего анклава боевиков «Исламского государства» в Багузе, утверждают американские СМИ.
Официальное заявление еще не было сделано, но уже можно сказать, что Халифат рухнул и последняя цитадель ИГИЛ освобождена, передает Fox News.
В сообщении говорится, что впервые за пять дней в Сирии перестали взрываться бомбы и прекратилась стрельба.
Отмечается, что в городе проводится зачистка, и в ближайшее время будет объявлено о полной победе над террористами. SDF «сбивают черные флаги ИГИЛ».
Также сообщается, что в Багузе не был захвачен ни один из лидеров ИГ, которые могут оставаться в живых.
20 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот ИГ в Сирии будет уничтожен «к вечеру».
В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об стабилизации ситуации в Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Исламское государство , Fox News , Сирия
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