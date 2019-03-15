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Германия не опасается санкций США из-за «Северного потока — 2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия пока не опасается санкций США по "Северному потоку — 2", заявила РИА Новости посол Германии в США Эмили Хабер.
"Мы к этому еще не пришли", — сказала она.
Первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт заявил журналистам, что санкции против "Северного потока — 2" изучаются.
"Мы говорили в прошлом и говорим вновь публично, что компании, которые ведут бизнес с этим трубопроводом, находятся под риском наших санкций", — сказал Бруиллетт.
Он подчеркнул, что это решение будет принимать госдеп и в конечном счете президент США Дональд Трамп, а не минэнерго США.
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что вопрос о санкциях по "Северному потоку — 2" по-прежнему изучается.
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В мире , Европа , США , Рик Перри , Дональд Трамп , Госдеп США , Минэнерго , РИА Новости , Германия
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