Германия пока не опасается санкций США по "Северному потоку — 2", заявила РИА Новости посол Германии в США Эмили Хабер.
"Мы к этому еще не пришли", — сказала она.
Первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт заявил журналистам, что санкции против "Северного потока — 2" изучаются.
"Мы говорили в прошлом и говорим вновь публично, что компании, которые ведут бизнес с этим трубопроводом, находятся под риском наших санкций", — сказал Бруиллетт.
Он подчеркнул, что это решение будет принимать госдеп и в конечном счете президент США Дональд Трамп, а не минэнерго США.
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что вопрос о санкциях по "Северному потоку — 2" по-прежнему изучается.