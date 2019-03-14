Мама-слониха отогнала насекомых от детеныша

Слонихи являются одними из самых заботливых матерей в животном мире. Ученые установили, что крупнейшие млекопитающие на нашей планете очень трепетно относятся к своему потомству. Старшие слонихи, как правило, помогают при родах своим младшим соплеменницам, а впоследствии малыша опекает все стадо. Период взросления слонов длится около пяти лет, за это время мамаши приучают своих детенышей самостоятельно искать себе пропитание и ухаживать за собой. Но пока слоненок маленький, он находится под полной защитой своей матери: он не отходит от нее ни на шаг, а в случае опасности прячется под ее животом. Образцом материнского поведения может служить слониха, живущая в Китае. Инспектор по дикой природе, наблюдая за животными, заметил очень трогательную картину. Он увидел, как одна из слоних отмахивает насекомых от своего спящего ребенка, используя в качестве опахала ветку.