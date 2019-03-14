В Аргентине назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.

"Определенно, был взрыв", — сказал Бурден.

Контр-адмирал отметил, что перед отправлением в плавание подлодка была в хорошем состоянии и он полностью доверял решениям командира субмарины.

По данным расследования, подводная лодка пострадала от попадания воды в аккумуляторные баки, что вызвало короткое замыкание. Предположительно, морская вода протекала через клапан E19.

Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". В ноябре 2018 года подлодку нашли деформированной на дне Атлантического океана — в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.