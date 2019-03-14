Сирийцы остались без убежища в России

Ни один сириец не получил статус беженца в России за последние два года, сообщили «Интерфаксу» в российском представительстве управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В представительстве отметили, что за все время сирийского конфликта беженцами были признаны всего двое. Кто они, не уточняется.

По данным МВД, на которые сослались в УВКБ ООН, в 2017 году 688 сирийцев попросили предоставить им временное убежище в России, 352 из них его получили. В 2018 году число заявлений резко сократилось до 306, 165 ходатайств были удовлетворены. Всего на конец 2017-го в России на учете состояли 1128 получивших временное убежище выходцев из Сирии, в 2018 году — 826.

«УВКБ ООН принимает к сведению решение Верховного суда Российской Федерации, поддержавшее отказ в предоставлении убежища некоторым гражданам Сирии и характеризующее ситуацию в САР как безопасную для возвращения», — добавили в представительстве.

Ранее представитель сирийского национального совета в Москве Махмуд Аль-Хамза рассказал агентству, что переселенцы из Сирии испытывают трудности с продлением регистрации, и назвал ситуацию очень серьезной.

«Может быть, им сейчас скажут: идите в Сирию, там все нормально, спокойно. Хотя на самом деле это не так. Там не спокойно, очень тяжелая ситуация: нет безопасности, нет нормальных условий жизни. У людей нет домов, куда возвращаться?» — сказал он.

По информации источника агенства в правоохранительных органах, российские власти не занимаются принудительным выдворением на родину беженцев, которые не нарушали закон, но готовы поддержать их добровольное возвращение в Сирию, когда для этого там будут созданы условия. Всего за нарушение российского законодательства из страны выгнали около 100 сирийских граждан.