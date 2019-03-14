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Гуайдо рассматривает «все варианты», чтобы добиться ухода властей Венесуэлы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не исключает никаких вариантов действий в Венесуэле, которые бы способствовали уходу властей южноамериканской республики. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.
"Мы перепробовали все в Венесуэле, — заверил Гуайдо. — Всегда в рамках отказа от насилия, и мы продолжим настаивать". "Я считаю, что должен ответственно говорить обо всех вариантах для достижения прекращения узурпации", — утверждал он.
Отвечая на вопрос о вероятном иностранном вмешательстве в Венесуэлу, лидер оппозиции отметил: "Это, очевидно, спорный вариант". "Кроме того, здесь нет возможности вмешательства, потому что существует исполняющее обязанности правительство (Гуайдо как самопровозглашенного президента — прим. ТАСС), которое способно попросить о сотрудничестве", — утверждал Гуайдо.
"Я верю в венесуэльцев, а военные — это венесуэльцы, — отметил лидер оппозиции. — В вооруженных силах существует много страха, много преследований".
23 января лидер оппозиции объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ЕС , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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