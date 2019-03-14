Следователи ФСБ считают, что гражданин США и ряда других государств Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, собирал секретную информацию в пользу Соединенных Штатов Америки. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.
"ФСБ считает, что мой подзащитный Пол Уилан собирал информацию в пользу спецслужб Соединенных Штатов Америки", — сказал защитник.
ФСБ объявила о задержании 28 декабря 2018 года в Москве Уилана при проведении шпионской акции. Следственным управлением спецслужбы в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Помимо подданства Великобритании, у Уилана есть гражданство США, Канады и Ирландии.
22 февраля Лефортовский суд Москвы продлил срок его содержания под стражей до 28 мая. Московский городской суд рассмотрит в четверг жалобу защиты на продление ареста. В суд пришел также Ричард Ханрахан — сотрудник посольства США, курирующий соблюдение в России прав соотечественников.