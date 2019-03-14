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Саакашвили не сможет вернуться в грузинскую политику, считает Бурджанадзе 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет вернуться в грузинскую политику, считает лидер оппозиционной политсилы "Демократическое движение", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.
"Я уверена, что он не сможет вернуться в грузинскую политику. Во время его правления, безусловно, были сделаны и позитивные реформы в Грузии, я не из тех людей, кто все очерняет.. Но после 2007 года, особенно после моего ухода из власти, Саакашвили наделал столько ошибок и преступлений, если считать 2008 год, что он перечеркнул все те реформы, которые он проводил в стране. Поэтому сейчас к нему отношение абсолютно негативное, и у него нет ресурса вернуться к власти. Это абсолютно исключено", — заявила Бурджанадзе РИА Новости.
Она также отметила, что правящая партия "Грузинская мечта" "использует Саакашвили как пугало", людям не нравится их правление, "но будет хуже, если вы меня не выберете и придет Саакашвили".
В то же время Бурджанадзе признала опасность "прихода к власти коллективного Саакашвили", то есть проамериканскую коалицию, которая будет вести тот же самый курс, что вел Саакашвили.
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В мире , Кавказ , Михаил Саакашвили , Нино Бурджанадзе , РИА Новости , Грузия
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