Отряд самоубийц: кто пошел против Трампа

Демократы готовятся дать бой президенту США Дональду Трампу , и многие из них уже заявили о своем участии в праймериз — процедуре предварительных выборов, где кандидаты от одной партии будут соревноваться друг с другом. «Газета.Ru» рассказывает о политиках, каждый из которых может составить серьезную конкуренцию действующему президенту.

Бето О'Рурк

Официальное объявление о намерении О'Рурка баллотироваться кандидатом в президенты США будет сделано утром в четверг, 14 марта, однако свои планы он уже подтвердил в сообщении KTSM.

О'Рурк известен как представитель прогрессивных демократов, которые отличаются более центристскими и «левыми» взглядами.

До прихода в политику он занимался связанным с интернетом бизнесом, а также творчеством — писал песни, а в молодости даже играл на бас-гитаре в панк-группе «Тухлые мозги». При этом в конгрессе он представлял консервативный республиканский штат Техас. На кандидата работает и его возраст — ему всего 46 лет. Для сравнения, Барак Обама стал президентом США в возрасте 57 лет.

Джо Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден планирует баллотироваться на пост президента США на выборах 2020 года, рассказал The Hill один из высокопоставленных демократов в конгрессе. Издание отмечает, что после такого шага

Джо Байден может рассчитывать на позиции лидера среди кандидатов от демократической партии США и станет конкурентом на выборах действующему президенту США Дональду Трампу.

Байден считается центристской фигурой и может привлечь голоса тех избирателей, которые не хотят голосовать за левых политиков. В России Байдена хорошо знают как неофициального куратора Украины администрации Обамы . Однако против политика играет его возраст — ему 76 лет.

Берни Сандерс

Сторонник «демократического социализма» Берни Сандерс также объявил, что вновь вступает в предвыборную гонку.

В 2016 году беспартийный сенатор от Вермонта стал настоящей звездой американской политики, когда едва не обошел экс-госсекретаря Хилари Клинтон в борьбе за номинацию Демпартии.

Левые взгляды помогли Сандерсу получить большую популярность среди городской молодежи и студенчества.

В недавнем обращении Сандерс заявил, что его программа предусматривает создание системы бесплатного обучения в вузах, миграционную реформу, изменения тюремной системы, внедрение обязательной программы медицинского страхования для всех. Что касается внешней политики, то США «должны лидировать» в создании союзов с другими государствами и бороться за демократизацию, полагает Сандерс.

При этом несмотря на прогрессивную повестку, номинацию Сандерсу будет получить сложно, так как истеблишмент Демократической партии не слишком приемлет левые взгляды. Кроме того, ему 77 лет, он на пять лет старше Трампа — самого возрастного президента в новейшей истории США. В случае, если Сандерс будет избран, ему в конце первого срока будет 82 года.

Элизабет Уоррен

Еще одна из кандидатов-демократов сенатор Элизабет Уоррен также считается близкой к левому флангу Демократической партии. В 2016 году она заявила, что праймериз Демпартии было «сфальсифицированы», однако поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон.

Политик неоднократно становилась мишенью атак со стороны президента США Дональда Трампа, который сравнивал ее с героиней индейского эпоса Покахонтас.

Это произошло из-за того, что Уоррен говорила о своих индейских корнях. Уоррен пытается завоевать симпатии молодежи и недавно заявила, что будет бороться против монополий крупных компаний в сфере высоких технологий. Для реализации этой цели она предложила радикальный шаг: раздробить IT-гигантов на более мелкие фирмы.

Джулиан Кастро

В прошлом он — мэр города Сан-Антонио в штате Техас. Но кроме руководства городом c населением более 1,5 млн человек, у Кастро также есть опыт работы в структурах исполнительной власти: он был министром городского развития и жилищного хозяйства в администрации президента США Барака Обамы.

Его имя также называлось прессой в качестве возможного кандидата в вице-президенты Хиллари Клинтон.

Ожидалось, что он смог бы привлечь голоса испаноязычных избирателей. У Кастро есть брат-близнец, демократ Хоакин Кастро, который работает в палате представителей США.

Во время этой кампании Кастро уже успел выделиться предложением произвести денежные выплаты гражданам США, которые являются потомками рабов.

Пит Буттигег

Недавно вступивший в гонку за номинацию от Демпартии мэр города Саут-Бенда в штате Индиана Пит Буттигег сказал CNN , что не может понять, как консервативный вице-президент США Майкл Пенс поддерживает Трампа.

Президент США, по его словам, совсем не является носителем консервативных ценностей.

Он даже сравнил вице-президента и экс-губернатора штата Индиана с «чирлидером», который приветствует «президента порнозвезд». Таким образом мэр решил намекнуть на многочисленные скандалы вокруг президента США, связанные с актрисами из порноиндустрии.

Тулси Габбард

Конгрессмен от штата Гавайи также одна возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии. Политик называет президента России «противником США», но выступает резко против насильственной смены режимов на Ближнем Востоке. До февраля 2016 года она занимала пост заместителя главы Национального комитета Демократической партии — главной политической машины партии. Пост она покинула в 2016 году, чтобы работать в кампании по поддержке выдвижения в президенты сенатора-демократа Берни Сандерса. Против Габбард может сыграть то, что ее в прессе пытаются уличить в симпатиях к России, что сегодня выглядит как крайне токсичный фактор.

Экс конгрессмен-демократ от штата Техас Бето О'Рурк пока не объявил о своем участии в праймериз, однако он лидирует во многих опросах.

О'Рурк известен как представитель прогрессивных демократов, которые отличаются более центристскими и «левыми» взглядами.

До прихода в политику он занимался связанным с интернетом бизнесом, а также творчеством — писал песни, а в молодости даже играл на бас-гитаре в панк-группе «Тухлые мозги». При этом в конгрессе он представлял консервативный республиканский штат Техас. На кандидата работает и его возраст — ему всего 46 лет. Для сравнения, Барак Обама стал президентом США в возрасте 57 лет.