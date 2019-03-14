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Неразделенная любовь: украинка отказалась отвечать на «поцелуй» Порошенко 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Инцидент произошел в Черниговской области на глазах у тысяч украинцев.
Нелепый конфуз случился с президентом Украины Петром Порошенко во время его поездки в Черниговскую область. В ходе приветствия им местных жителей, которые пришли на встречу, украинский лидер проявил чрезмерное внимание и стал обниматься и жать руки всем желающим.
В какой-то момент Порошенко решил символично обменяться поцелуями с одной из пришедших украинок. Однако женщина осталась крайне равнодушна к такому проявлению симпатии и даже не «ответила» на поцелуй.
Несмотря на конфуз, Порошенко продолжил шествие с криками «спасибо». Тем не менее, инцидент попал на видео. Кадры были опубликованы на странице самого президента Украины в Facebook.
Буквально накануне в СМИ неоднократно обсуждались странные действия Порошенко. Например, пользователи Сети высмеяли «побег» президента Украины от радикалов, а также возмутились тем, что украинский лидер сорвал шапку с одной из украинок.
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В мире , Видео , Петр Порошенко
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