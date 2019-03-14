Зачем конгресс США принял пакет антироссийских законопроектов

Законопроекты антироссийской направленности, одобренные палатой представителей США , призваны с помощью внешнего врага отвлечь американцев от внутренних проблем. Такой точки зрения придерживаются в Госдуме . Так, документ KREMLIN Act обязывает главу Нацразведки США представить доклад о намерениях РФ в отношении НАТО и возможной реакции Москвы на военно-политическую активность Штатов у российских границ. Ещё один законопроект требует подготовить отчёт об активах президента РФ Владимира Путина . Конгрессмены аргументируют свои инициативы тем, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, также в «вину» Москве ставятся поставки газа в ЕС и операция в Сирии . По мнению экспертов, подобные инициативы явно свидетельствуют о попытках США вмешаться в дела других стран.

Нижняя палата конгресса США приняла два законопроекта, посвящённых противодействию Москве.

Первый — это документ «О минимизации российских провокаций и ограничении разведывательных сетей» («Keeping Russian Entrapments Minimal and Limiting Intelligence Networks Act» — «KREMLIN Act»), разработанный конгрессменом-демократом Раджой Кришнамурти.

Украину. Автор законопроекта предлагает обязать директора Национальной разведки собрать материалы и подготовить специальный доклад о возможных действиях России, направленных против Североатлантического альянса. Разведка должна выяснить, какие намерения есть у Москвы относительно возможных военных мер против НАТО и какая реакция может последовать с российской стороны на расширение военного присутствия США вблизи российских границ, например, в случае наращивания оружейных поставок в Грузию

В качестве оснований для предлагаемых мер авторы законопроекта заявляют о том, что Россия якобы продолжает вмешиваться в политические процессы на Западе, используя для этого те напряжённые моменты, которые есть внутри Североатлантического альянса.

«Соединённым Штатам следует продолжать содействие недавно созданной программе расширенного передового присутствия Организации Североатлантического договора (НАТО) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии и поощрять Канаду, Соединённое Королевство и Германию сохранять свои важные лидирующие роли в вопросах военного присутствия НАТО в этих странах», — утверждают авторы законопроекта.

В законопроекте также утверждается, что усиление военных позиций США на европейской территории, а также введение антироссийских санкций носит только оборонительный характер, эти действия якобы не угрожают территории РФ.

«Соединённые Штаты не стремятся быть врагом российского народа», — утверждают авторы законопроекта, добавляя, что Вашингтон желает только мирных и экономически успешных отношений с Москвой, основанных на принципах законности и демократии.

Но уже в следующем абзаце документа говорится о готовности Штатов защищать эти убеждения от «российской агрессии».

Глава Национальной разведки США должен представить доклад с оценками возможных действий Москвы по ряду направлений. Документ может быть засекречен, однако каждая из частей доклада должна сопровождаться аннотацией, открытой для публики.

После одобрения законопроекта нижней палатой конгресса документ поступит на рассмотрение сената, и, если он будет поддержан сенаторами, будет отправлен на подпись президенту.

Напомним, что 12 марта исполнилось ровно 20 лет с момента первого расширения НАТО на восток — тогда в альянс были приняты Польша, Венгрия и Чехия. С тех пор экспансия американской военно-политической машины в направлении российских границ не прекращалось. Помимо втягивания в Североатлантический альянс новых стран Штаты в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО и начали деятельно развивать сеть комплексов ПРО в Европе.

«Трамп не откажется подписать»

Второй резонансный законопроект, принятый накануне американским конгрессом, посвящён персонально президенту Российской Федерации. Речь идёт о документе «О прозрачности в отношении Владимира Путина», за авторством конгрессменов Вальдес Демингс и Элизы Стефаник.

Согласно этому закону, директору Национальной разведки предписывается подготовить в течение 180 дней отчёт о личных активах и капитале российского президента, а также членов его семьи.

Также документ подразумевает борьбу с «коррумпированным политическим классом России». Главе Белого дома предписывается «принимать меры, направленные на то, чтобы пресекать российское использование тайных финансовых каналов, в том числе анонимных подставных компаний и инвестиций в недвижимость, аналогичные мерам по ужесточению банковского регулирования, принятым после терактов 11 сентября 2001 года».

В качестве основания для предлагаемых мер называется некая «кампания влияния», якобы начатая Кремлём в 2016 году, целью которой были выборы в США. По мнению конгрессменов, российские власти рассчитывали подорвать веру общества в демократические процессы. Авторы документа утверждают, что российская сторона продолжает прилагать усилия для того, чтобы сеять раздор в американском обществе.

Также в «вину» России ставятся усилия по противостоянию США и их союзникам в политической и военной сферах и противостояние американскому влиянию во всем мире.

В качестве примеров таких действий приводится «незаконный захват Крыма», «вмешательство» в ситуацию на востоке Украины, ведение кампании в Сирии с целью «победить поддерживаемую Америкой оппозицию», а также «использование угрозы прекращения поставок газа» для давления на страны Европы.

В качестве ответной меры «США должны прилагать больше усилий по изобличению коррупции со стороны Владимира Путина», говорится в законопроекте.

Претензии, предъявленные Москве, выглядят более чем странно, считают эксперты. По их словам, неясно, каким образом ситуация в Крыму или в сопредельной с РФ Украине может затрагивать национальные интересы США. В случае же с газовыми поставками ограничением поставок занимаются именно Соединённые Штаты, подчёркивают эксперты.

Ранее законопроект конгресса США о доходах и имуществе Путина уже прокомментировали в Кремле. Как отметил 28 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков , к этой инициативе вряд ли следует относиться серьёзно.

«Вряд ли стоит к этому относиться серьёзно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — пояснил Песков.

Законопроекты успешно пройдут чтения в сенате, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Через сенат законопроекты пройдут легко, а Трамп тоже не откажется их подписать. Нужно отметить, что эти документы двигают и демократы, и республиканцы. Эти законопроекты как нельзя лучше показывают отношение американской политической элиты к России», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Другой точки зрения придерживается доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков . По его мнению, есть вероятность, что законопроекты будут заблокированы на следующих стадиях рассмотрения. Это возможно из-за противоречий между нижней и верхней палатой конгресса, так как основными вдохновителями этих инициатив стали демократы.

«Сенат может всё это утвердить, но многое зависит от отношений республиканцев и демократов, если в ближайшие недели межпартийные отношения обострятся, то эти законопроекты могут забуксовать», — пояснил эксперт в интервью RT.

Также Иван Цветков не исключил, что за принятием законопроектов «О прозрачности в отношении Владимира Путина» и «KREMLIN Act» может стоять ещё один мотив — стремление заблокировать окончательно для Трампа возможность выйти на диалог с Москвой, о чём он говорил во время предвыборной кампании.

«Очередная пиар-кампания»

Кроме того, палата представителей ранее также приняла законопроект, вводящий законодательный запрет на признание Вашингтоном российского суверенитета над Крымским полуостровом де-юре или де-факто.

Комментируя принятые палатой представителей США законопроекты, зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин сравнил эти действия американской стороны с попытками вмешательства во внутренние дела России. Как подчеркнул депутат в беседе с RT, «агрессивные действия в отношении американского народа предпринимает не Россия, а руководство США», пытаясь изобразить Москву в роли врага — это нужно, чтобы отвлечь внимание собственных граждан от внутренних проблем.

Кроме того, ещё в середине февраля в сенат США был внесён законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля», предполагающий введение новых санкций в отношении России. Документ в верхнюю палату конгресса внесли сенаторы от Демократической и Республиканской партий — в 2018 году они уже пытались провести аналогичный закон, но тогда инициатива не была поддержана коллегами.

Обновлённый законопроект помимо введения новых антироссийских санкций предполагает закрепление на законодательном уровне приверженности США Североатлантическому альянсу.

Авторы предлагают обязать Госдеп определить, можно ли отнести Россию к числу государств-спонсоров терроризма. Также документ в случае обретения им законной силы может обязать компетентные органы США подготовить отчёт об активах российского президента, а также представить доклад об убийстве деятеля российской оппозиции Бориса Немцова . Сенаторы также ссылаются на необходимость ответить на активность Москвы по «подрыву» американской демократии.

Как пояснил Владимир Брутер, американские политики считают, что могут распространить влияние Вашингтона на весь мир.

«Всё это — продолжение давления со стороны США на Россию. Отношения Вашингтона и Москвы деградировали настолько, что нового ухудшения отношений из-за этого не будет. США плавно проходят точки невозврата в отношениях, и скоро достигнут дна, когда последствия будут уже достаточно серьёзными», — считает Владимир Брутер.

Иван Цветков придерживается схожей точки зрения. Как пояснил эксперт, хотя активное вмешательство американских политиков в дела других стран может показаться нелогичной практикой, на самом деле это давняя внешнеполитическая традиция США.