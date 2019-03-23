Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — сказал Зеленский.

Вместе с тем он признал, что не знает, как вернуть полуостров сейчас.

«Я не знаю, как это сделать», — отметил Зеленский.

Эти слова прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать заявление действующего президента страны Петра Порошенко о намерении предпринять активные шаги по возвращению Крыма в случае победы на выборах.