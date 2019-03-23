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Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине 

Рамблер + ещё 66 2 часа назад
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, что после смены власти в России Крым вернется в состав Украины, сообщает РИА Новости.
«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — сказал Зеленский.
Вместе с тем он признал, что не знает, как вернуть полуостров сейчас.
«Я не знаю, как это сделать», — отметил Зеленский.
Эти слова прозвучали в ответ на просьбу прокомментировать заявление действующего президента страны Петра Порошенко о намерении предпринять активные шаги по возвращению Крыма в случае победы на выборах.
Шоумен занимает лидирующие позиции в предвыборной президентской гонке, он обошел главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, у Порошенко рейтинг около 20%, об этом свидетельствуют данные соцопросов. Выборы пройдут 31 марта.
В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , РИА Новости , Республика Крым
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