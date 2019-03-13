Крым в обмен на НАТО: Саакашвили раскрыл план Порошенко

Киев должен смириться с воссоединением Крыма и России — так президент Украины Петр Порошенко якобы говорил в 2014 году экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом грузинский политик заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону , передает НСН.

«Он [Порошенко] мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», — заявил Саакашвили.

По словам грузинского экс-президента, он не согласился с Порошенко. Саакашвили подчеркнул, что верит в возвращение Южной Осетии и Абхазии под суверенитет Тбилиси , «и очень скоро». Кроме того, он усомнился в том, что Украина будет принята в ЕС и Североатлантический альянс, если не предпримет никаких шагов «по отжиму Крыма».

По словам Саакашвили, Порошенко в начале 2014 года не верил, что после Крыма начнется вооруженный конфликт в Донбассе, думая, что Киев сохраняет «сильные позиции» на юго-востоке Украины.

Экс-президент Грузии добавил, что у Порошенко нет шансов на победу на президентских выборах 31 марта. Саакашвили показал Гордону свой билет на самолет в киевский аэропорт Борисполь на 1 апреля.

«Я этот билет взял, потому что я уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», — подчеркнул бывший глава Одесской обладминистрации.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 годы, став президентом страны после «Революции роз», когда от власти отстранили президента Эдуарда Шеварднадзе . Именно при Саакашвили началась война в Южной Осетии и Абхазии.

С 2015 года Саакашвили оказался в гуще украинской политике. Он был советником президента Украины и председателем Одесской областной госадминистрации с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года. Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акции с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

При попытке захвата здания произошли столкновения манифестантов с полицией и военными. В результате беспорядков получили ранения 60 военнослужащих украинской нацгвардии, 15 военных были госпитализированы. О количестве пострадавших среди протестующих не сообщается.

12 февраля 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. После этого Саакашвили уехал к своей семье в Нидерланды, где получил удостоверение личности, которое позволит ему жить и работать в Евросоюзе.

Постоянно критикуя власти Украины и грозясь вернуться, он поддерживает экс-премьера Украины Юлию Тимошенко в президентской гонке.

Саакашвили заявил, передает ФАН, что в случае избрания Петра Порошенко на второй президентский срок, Украина прекратит свое существование. Политик обвинил Порошенко в подкупе голосов избирателей.

«Если не будет изменений, если не поменять Порошенко на кого-то другого, украинское государство просто прекратит свое существование», — заявил Саакашвили.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. В гонке по-прежнему лидирует Владимир Зеленский , однако число его сторонников перестало расти. За неделю поддержка шоумена увеличилась лишь на 0,1% и теперь составляет 17,1% от всех избирателей Украины, независимо от их намерения идти на выборы. А вот среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, популярность Зеленского даже упала. Если в последнюю неделю февраля его готовы были поддержать 25,1% избирателей, то сейчас эти цифры опустились до 24,7%.

На втором месте идет Юлия Тимошенко с показателем 18,3%, а Петр Порошенко замыкает тройку лидеров с 16,8%.