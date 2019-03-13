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Медведчук оценил шансы Зеленского на победу на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал возможность победы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах. Об этом сообщает "Взгляд".
"Зеленский — талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан", — сказал Медведчук.
По его словам, Зеленский работает в другом жанре, который не относится к политике.
Он также добавил, что Зеленский может победить на выборах президента Украины.
Ранее сообщалось, что Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.
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