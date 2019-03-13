Медведчук оценил шансы Зеленского на победу на выборах

"Зеленский — талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан", — сказал Медведчук.

По его словам, Зеленский работает в другом жанре, который не относится к политике.

Он также добавил, что Зеленский может победить на выборах президента Украины.

Ранее сообщалось, что Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.