Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал возможность победы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах. Об этом сообщает "Взгляд".
"Зеленский — талантливый артист и не зря заслужил любовь граждан", — сказал Медведчук.
По его словам, Зеленский работает в другом жанре, который не относится к политике.
Он также добавил, что Зеленский может победить на выборах президента Украины.
Ранее сообщалось, что Медведчук выступил за федеративное устройство Украины.