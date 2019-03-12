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Россиянина признали самым богатым жителем Лондона 

Рамблер 4 часа назад
Российский бизнесмен Михаил Фридман признан самым богатым жителем Лондона по версии журнала Forbes: состояние владельца «Альфа-групп» оценивается в 15 миллиардов долларов. По данным экономического издания, в столице Великобритании проживают 55 миллиардеров, а городом с самым большим числом жителей-толстосумов стал Нью-Йорк — там живет 84 обладателя миллиардного состояния. В список мегаполисов с большим контингентом миллиардеров вошли Гонконг (занял в рейтинге второе место) и Москва (располагается на третьей позиции). В столице России проживает 71 миллиардер. Ранее сообщалось, что топ самых богатых россиян возглавил председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние — 24 миллиарда долларов.
В мире , Видео , Общество , Социология , Леонид Михельсон , Михаил Фридман , Новатэк , Forbes , Великобритания
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