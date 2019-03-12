Зеленский ответил Тимошенко, сравнившей его с «борщом из Чебурашки»

Ранее Тимошенко заявила, что выражать недовольство ситуацией в стране, голосуя на президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского, — это "борщ из Чебурашки".

"Ой, что-то ещё доносится, тихонько, как лай из соседнего села, "борщ из Чебурашки". Креативно! Ну это получше, чем "скисший борщ и вчерашний"… Мы — новое блюдо!" — написал Зеленский во вторник в Facebook.

Он добавил, что "из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим, по вкусу, и точно обойдёмся без "потрохов".