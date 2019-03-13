Трамп подверг критике современные самолеты за сложность в управлении

Чрезмерное применение компьютерных технологий в авиации усложняет управление самолетами и создает угрозу для безопасности пассажиров и экипажа. Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Глава Белого дома считает, что самолеты становятся слишком сложными в управлении, в связи с чем, уже нужны не пилоты, а "компьютерные ученые из Массачусетского технологического института". По мнению Трампа, все стремятся сделать еще один "ненужный шаг вперед", в то время как "более старое и более простое намного лучше".

Американский лидер убежден, что сложность является источником опасности. "Все это стоит очень дорого, но дает очень мало пользы. Не знаю, как вы, но мне не надо, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн . Я хочу, чтобы прекрасным профессионалам давали возможность быстро и безопасно брать на себя управление самолетом!", — цитирует ТАСС . Критикуя современные самолеты, Трамп не упомянул о катастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Ряд стран уже ввел временный запрет на эксплуатацию данных самолетов. Корпорация Boeing выступила с заявлением, посвященным безопасности своих самолетов модели 737 MAX 8. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании. Отмечается, что руководство корпорации с пониманием относится к решению ряда стран приостановить полеты этих воздушных судов после катастрофы в Эфиопии.

Напомним, Boeing 737 MAX 8, принадлежавший компании Ethiopian Airlines, упал спустя шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, включая восемь членов экипажа. Все погибли. Жертвами авиакатастрофы стали граждане 35 стран, включая трех россиян. Точные причины крушения пока не установлены.

Это уже вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. В октябре прошлого года Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли все, кто находились на борту: восемь членов экипажа и 181 пассажир. Расследование продолжается. И к фирме-производителю есть много вопросов.