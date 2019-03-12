Популярный итальянский эстрадный певец и актер Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, высмеял решение министерства культуры Украины, которое в понедельник сообщило о внесении его в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности".
"Мои выступления на Украине всегда хорошо принимали. Может быть, кто-то перепутал мои сумасшедшие высокие ноты с пулями. Это смехотворно, меня обвиняют в том, чего я никогда не совершал и о чем даже не думал", — заявил во вторник 75-летний тенор в прямом эфире итальянской радиостанции Radio 24.
"Я пел на Украине, в России, Польше, Румынии, но никто никогда не рассматривал меня в качестве врага народа. Неужели меня действительно считают человеком, который покушается на национальную безопасность. Это что, шутка? Я никогда не произносил ни полслова против Украины. Я всего лишь высказал свое положительное мнение о тех вещах, которые (президент РФ Владимир) Путин сделал, чтобы сохранить единой Россию, страну, связывающую многие культуры, народности и религии", — отметил артист.
Карризи также заявил, что намерен в ближайшее время обратиться к послу Украины в Италии с тем, чтобы выяснить, что он "сделал плохого" в отношении этой страны.
В понедельник Минкультуры Украины сообщило, что на основании обращения Службы безопасности Карризи внесен в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности". После этого государственное агентство Украины по вопросам кино уведомило, что запретит все фильмы и сериалы с участием итальянского артиста.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется. В настоящее время этот перечень включает имена 147 деятелей культуры.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.