Аль Бано отреагировал на свое внесение в «черный список» на Украине

Популярный итальянский эстрадный певец и актер Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано , высмеял решение министерства культуры Украины , которое в понедельник сообщило о внесении его в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности".

"Мои выступления на Украине всегда хорошо принимали. Может быть, кто-то перепутал мои сумасшедшие высокие ноты с пулями. Это смехотворно, меня обвиняют в том, чего я никогда не совершал и о чем даже не думал", — заявил во вторник 75-летний тенор в прямом эфире итальянской радиостанции Radio 24.

"Я пел на Украине, в России, Польше, Румынии, но никто никогда не рассматривал меня в качестве врага народа. Неужели меня действительно считают человеком, который покушается на национальную безопасность. Это что, шутка? Я никогда не произносил ни полслова против Украины. Я всего лишь высказал свое положительное мнение о тех вещах, которые (президент РФ Владимир) Путин сделал, чтобы сохранить единой Россию, страну, связывающую многие культуры, народности и религии", — отметил артист.

Карризи также заявил, что намерен в ближайшее время обратиться к послу Украины в Италии с тем, чтобы выяснить, что он "сделал плохого" в отношении этой страны.

В понедельник Минкультуры Украины сообщило, что на основании обращения Службы безопасности Карризи внесен в список лиц, "представляющих угрозу национальной безопасности". После этого государственное агентство Украины по вопросам кино уведомило, что запретит все фильмы и сериалы с участием итальянского артиста.